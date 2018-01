Polemiche metro linea 6: "E' una bufala che i nuovi treni non entrano nel tunnel"

In merito agli articoli diffusi dai media, anche a livello nazionale, riguardanti l'impossibilità per i nuovi treni della metro di attraversare il tunnel della Linea 6, in quanto il passaggio sarebbe troppo stretto, arriva la dura risposta dell'ing. Luca Toscano su Facebook.

"Parliamo di una palla clamorosa. In primo luogo, bisogna dire che il problema (se di problema di può parlare) è dovuto al fatto che il CIPE ha finanziato solo lo scorso 24 dicembre (dopo almeno 10 anni) i lavori per la costruzione del deposito della Linea 6 che sorgerà a via Campegna e che avrà un ingresso a raso al tunnel ferroviario. In secondo luogo, bisogna dire che quello che il "tunnel" è, in realtà un "pozzo" e, per la precisione, quello misurato in circa 30 metri (l'effettivo foro dovrebbe misurare 27 metri) dal segmento giallo nell'immagine qui sotto. Al fondo di questo pozzo esiste una piccola officina di manutenzione. Ora il fantomatico treno nuovo che non passerebbe nei tunnel è un treno in uso sulla Metropolitana di Genova di cui ho riportato il figurino. Tale treno è lungo 39 metri e dunque 12 metri in più del pozzo di cui sopra ma non è un monoblocco. Infatti è diviso in 4 casse: la prima e la quarta di 11,5 metri e la seconda e la terza di 8 metri. Nulla vieta, insomma, di calare nel pozzo l'eventuale treno nuovo a pezzi per poi assemblarlo nell'officina al fondo del pozzo di cui sopra. Ovviamente si tratta di un'operazione noiosa e costosa ma questa è una canzone che andrebbe cantata - laddove avessimo "giornalisti-giornalisti" e non "giornalisti-impiegati" a chi pensa che si possa costruire una linea di metropolitana lasciandola senza un deposito ed un'officina degna di questo nome, omettendo di finanziarne la costruzione per almeno 10 anni. P.S. - tra l'altro (e qui si tocca l'acme della demenzialità) il fatto che dobbiamo utilizzare per forza i treni della metropolitana di Genova non mi risulta lo abbia prescritto il dottore e, francamente, io mi auguro proprio di no.