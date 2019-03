Cronaca Mercato / Piazza Giuseppe Garibaldi

Lavori alla metro di piazza Amedeo, sospesa la circolazione tra Campi Flegrei e Garibaldi

Nei giorni 9 e 10 marzo sono in programma lavori alla fermata Piazza Amedeo della Linea 2 della metropolitana Trenitalia. Per questo la circolazione si limiterà a Campi Flegrei-Pozzuoli. In sostituzione c'è il bus 151