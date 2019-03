Caos Linea 1: prima l'invito a lasciare le stazioni, poi l'immediato ripristino del servizio

Uno stop durato pochissimo, quello stamane della Linea 1 della Metro partenopea, ma che è riuscito comunque a creare pesanti disagi all'utenza. L'annuncio, poco dopo le 8, era stato diffuso in tutte le stazioni: circolazione sospesa temporaneamente per un treno fermo lungo la linea. Il consiglio era quello di prendere, ove possibile, mezzi pubblici alternativi.

Apparentemente una situazione grave e non risolvibile in tempi brevi, con molti utenti che avevano a quel punto già lasciato le banchine. Poi il quadro è repentinamente cambiato, di nuovo. "Avevo già avvertito il mio datore di lavoro che oggi non sarei potuta arrivare in ufficio – ci racconta una lettrice – quando per scrupolo ho controllato la pagina social di Anm. Il servizio della Linea 1, dopo neanche 10 minuti di stop, era già stato ripristinato".

Miracolo dei tecnici o comunicazione imperfetta, la metropolitana ha ripreso a funzionare regolarmente quasi subito. A danno, per molti, già compiuto: disagi per chi ha lasciato le stazioni a caccia di autobus, ma anche per chi è riuscito a tornarci ritrovandosi nella calca di banchine particolarmente affollate.

