Forti disagi per chi viaggia oggi sulla linea 1 della metropolitana di Napoli.

L'avviso di Anm: "Corse temporaneamente limitate da Piscinola a Dante e viceversa. La limitazione delle corse della Metro 1 è temporanea, resasi necessaria per motivi tecnici. Scusandoci per i disagi, informiamo che sarà nostra cura informare, in tempo reale, appena sarà ripristinata sull'intera tratta".