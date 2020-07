Linea 1, ennesimo guasto. I sindacati: "Gestione de Magistris fallimentare"

Si è fermata anche oggi la Linea 1 della metro a Napoli. Pesante la denuncia del segretario generale della Fit Cisl Campania Alfonso Langella: "Trasporti al collasso tra Napoli e provincia. Gli ultimi episodi relativi ai mezzi Anm e Ctp dimostrano la gestione fallimentare da parte di Luigi de Magistris sindaco di Napoli e della Città Metropolitana",

Stamattina, racconta il rappresentante sindacale, "si è nuovamente fermata la metropolitana per un guasto tecnico risolto soltanto grazie alla prontezza del macchinista".

C'è poi il problema dei mezzi della Ctp fermi in deposito: "Non sono stati versati i contributi all'Inps e non sono stati ancora pagati gli stipendi: una situazione inaccettabile per i lavoratori e gli utenti".