Metro linea 1, ancora disagi nel giorno della riapertura dell'intera tratta

La linea 1 della metropolitana sta effettuando corse solo sulla tratta Piscinola-Dante. Lo riferisce il sindacato Usb. "Stamattina sarebbe dovuta riprendere la circolazione sull'intera tratta dopo che la magistratura aveva dissequestro il binario dove alcune settimane fa si è verificato l'incidente che ha coinvolto tre convogli. Pertanto al momento la stazione Garibaldi non è raggiungibile. Al momento non è stato diramato alcun annuncio ufficiale dell'azienda attraverso i canali social. Siamo in presenza di un intervento del tutto inaspettato che giunge a poche ore dall'annunciata riapertura del servizio sull'intera tratta della metro collinare con l'impiego di otto treni. Evidentemente gli sforzi finora fatti per riportare il trasporto pubblico in città ad una condizione di "indecente normalità" non sono stati sufficienti", denuncia Adolfo Vallini, sindacalista Usb.

"La verità sui continui disservizi sta nel fatto che i treni sono vecchi e faticano a stare in esercizio, mentre la tecnologia in uso andrebbe riammodernata attraverso fonti di finanziamento per trovare soluzioni coerenti con il progresso tecnologico", conclude Vallini.

A tre settimane dall'incidente ferroviario del 14 gennaio scorso,sarebbero dovute riaprire oggi le tre stazioni della zona nord rimaste chiuse per circa tre settimane, dopo il dissequestro dei binari avvenuto la scorsa settimana.

"Ringraziamo la magistratura per la sensibilità e per aver dissequestrato i binari. Abbiamo spiegato che la città non poteva più rimanere spezzata in due. E' stato fatto un grande lavoro", aveva dichiarato nei giorni scorsi a Televomero il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris.