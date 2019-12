Comincia male il 31 di Anm: Linea 1 e Funicolare Chiaia ferme

Comincia male, malissimo l'ultimo giorno del 2019 per l'Anm. Alle ore 7 è stato dato l'annuncio dello stop sull'intera tratta della Linea 1 della Metropolitana, mentre alle 8 si è del tutto fermata anche la Funicolare di Chiaia.

La pagina social dell'azienda, che ha dato notizia del disservizio, non ha specificato le cause del fermo né gli eventuali tempi di ritorno in funzione del servizio.

La giornata odierna è già stata oggetto di polemiche, con molti dipendenti poco propensi agli straordinari decisi da Palazzo San Giacomo che ha organizzato una "notte non stop" dei trasporti per permettere i festeggiamenti di San Silvestro. Di pochi giorni fa anche le polemiche riguardanti il personale della Funicolare, bloccata da una "malattia di massa" dei suoi addetti.

Questi gli orari preventivati al momento per il trasporto pubblico locale a Napoli