Linea 1 di nuovo ferma per guasto: ancora disagi per gli utenti

Continuano i disagi per gli utenti della Linea 1 della Metropolitana partenopea, negli ultimi giorni particolarmente in difficoltà.

Un nuovo guasto, come comunicato dalla pagina social di Anm, ha generato lo stop lungo l’intera tratta dalle 8.30 di stamane.

Non si conoscono al momento i tempi di ripristino.

Secondo quanto riportato dalla municipalizzata, lo stop è dovuto ad un problema sorto al sistema di segnalamento.

Intanto, proprio in questi giorni, è sorta la polemica tra il Comune - che vorrebbe prolungare le corse fino alle 2 durante le Universiadi - ed i rappresentanti sindacali dei dipendenti - fermamente contrari.