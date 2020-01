Linea 1, ancora uno stop: tratta tra Garibaldi e Dante chiusa

Non sono certo finiti con il nuovo anno i disagi per l'utenza della Linea 1 Metropolitana di Napoli. Come annunciato poco prima delle 13 da Anm via social, la principale metro partenopea ha chiuso i battenti tra Garibaldi e Dante anche oggi: la tratta funzionante è quella limitata tra le stazioni di Dante e Piscinola.

È già la seconda volta che succede dall'inizio del nuovo anno. Non sono state specificate le cause nè i tempi di ripristino, ma secondo le prime notizie pare si tratti di un guasto.

Secondo numerosi commenti al post dell'azienda, la limitazione era partita ben prima dell'annuncio via social.