Precipita dal terzo piano e si schianta 6 metri sotto: paura a Licola

Un giovane immigrato è precipitato, nella serata di ieri, da un balcone al terzo piano di una palazzina di Licola, precisamente in via del Mare. L'uomo, secondo quanto riportato da Cronaca Flegrea, si è schiantato sul tetto di un minimarket dopo un volo di sei metri. Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118 per prestare i primi soccorsi, poi Vigili del Fuoco e Carabinieri. Sono ancora ignote le cause dell'accaduto. Il giovane verserebbe in gravi condizioni.