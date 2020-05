Licola, sopralluogo della Regione per accertare le cause di scarichi inquinanti

La Regione Campania ha eseguito oggi un sopralluogo presso il litorale di Licola in seguito alle segnalazioni del sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia, dell'associazione "Licola mare pulito" e del Sindacato italiano balneari.

Iil presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha ritenuto opportuno tale azione per accertare le cause di scarichi inquinanti denunciati nella zona.

"La causa degli anomali sversamenti - ha spiegato il sindaco puteolano Figliolia - è costituita dall’ostruzione delle griglie. Ciò impedisce la normale captazione dei reflui che, invece di defluire verso il depuratore di Cuma, proseguono il percorso lungo il canale con recapito in mare".

Sma Campania - fa sapere il comune di Pozzuoli - effettuerà un urgente intervento per rimuovere l’ostruzione ed evitare il prosieguo dello sversamento. Sarà programmato un intervento periodico di manutenzione e pulizia delle griglie, anche previe opportune intese col Comune di Quarto per gli aspetti di competenza comunale. "L’obiettivo - spiega Figliolia - è di canalizzare i reflui inquinanti verso il depuratore di Cuma, in un percorso vincolato".