Liceo Caccioppoli vandalizzato, studenti e docenti in piazza: "Vogliamo una scuola sicura"

Cinque raid vandalici da aprile a oggi. Il Liceo Caccioppoli è stato messo in ginocchio da furti e devastazioni. L'ultimo, nelle feste di Natale, ha spinto docenti e studenti dell'istituto a scendere in piazza, davanti al Comune di Napoli, per chiedere maggiore attenzione da parte di istituzioni e forze dell'ordine.

Al corteo, che ha raggiunto la Prefettura, hanno preso parte anche altri istituti in segno di solidarietà, perché la sicurezza "...è un problema di tutte le scuole di questo territorio".