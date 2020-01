Suonarono al matrimonio di Tony Colombo: la polizia penitenziaria licenzia 5 trombettisti

Cinque ispettori, trombettisti appartenenti alla banda musicale della polizia penitenziaria, sono stati licenziati dall'amministrazione penitenziaria. Lo scorso 27 marzo suonarono alle cosiddette "nozze trash" tra il neomelodico Tony Colombo e Tina Rispoli, vedova del boss della camorra Gaetano Marino. Avrebbero danneggiato l'immagine del corpo.

Residenti in Campania, erano componenti della banda musicale del corpo che ha sede a Portici. A testimoniare la loro presenza al matrimonio furono i numerosi video postati sui social dai fan di Colombo. Agli ispettori già pochi giorni dopo le nozze vennero sequestrati gli strumenti e furono sospesi in via cautelativa.

Dopo le nozze, in particolare per il concerto che andò in scena in piazza del Plebiscito e per il corteo nuziale che bloccò il traffico su corso Secondigliano, è scattata un'indagine tuttora in corso dell'Antimafia.

Il sindacato della polizia penitenziaria Uspp, attraverso Giuseppe Moretti e Ciro Auricchio (rispettivamente presidente e segretario regionale campano), si è detto "dispiaciuto" per i destinatari del provvedimento, ma c'è la certezza "quanto accaduto possa fare da monito per tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria".