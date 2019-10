Assunti a giugno, licenziati a ottobre: 123 operai Caf senza lavoro

Brutta notizia per gli operai della Caf Italia Srl, società della spagnola "Construcciones y auxiliar de ferrocarilles spa" attiva nel settore della produzione e manutenzione di materiale rotabile.

Duecentotrentatré lavoratori erano stati assunti a tempo indeterminato lo scorso giugno per la vittoria di una commessa di Trenitalia, risalente allo scorso marzo. L'azienda sconfitta però – che da anni occupava il ruolo messo a bando – ha vinto il ricorso.

Ed è così che sono partite le lettere di licenziamento. Caf - scrive in esse la società - "si trova nella necessità di procedere alla riduzione del proprio organico per complessive n. 233 utilità, che risultano essere strutturalmente in esubero rispetto alle mutate esigenze organizzative e produttive" per "gli effetti della sentenza del Tar Lazio del 3 luglio 2019".

Il piano di licenziamenti colpisce tra Firenze (6 operai), Foligno (7) - per la cessazione di un'altra commessa -, Napoli Gianturco (123), Roma San Lorenzo (27), Torino (9) e Milano Martesana (61).

Il bando e il giudizio del Tar Lazio

Al "concorso" si erano presentati Caf e Hitachi Italia Spa. A vincere il bando, la cui base d'asta era di oltre 132 milioni, proprio Caf. A quel punto, l'azienda spagnola diede vita a una sorta di campagna di rafforzamento e fino al 30 giugno assunse 224 unità a tempo indeterminato, molte delle quali arrivano proprio da Sitav e da altre società del settore.

Hitachi Rail Italy Spa ha però subito presentato ricorso al Tar, sottolineando in pratica che Caf non fosse pronta a un lavoro del genere. Il Tribunale Amministrativo il 3 luglio ha dato ragione al ricorrente, pubblicando le motivazioni solo in questi giorni, ovvero "l'assenza del requisito della capacità professionale e tecnica", nonostante molti degli operai fossero praticamente gli stessi, e spiegando che Trenitalia avesse scelto il vincitore soltanto in base al vantaggio economico.

Il bando quindi, valido 6 anni, è stato conseguentemente assegnato ad Hitachi.