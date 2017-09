I portuali licenziati protestano: "Manovre politiche e intimidazioni" (VIDEO)

Si sono radunati all'esterno del Palazzo di Giustizia, in piazza Cenni, per protestare contro i licenziamenti e gli accordi tombali proposti dall'azienda e che hanno portato all'allontanamento, complessivamente, di circa cento dipendenti. Sono i lavoratori portuali di Conateco e Soteco, aziende che operano nel terminal container del porto di Napoli. "I licenziamenti di questi ultimi mesi", spiega il coordinatore provinciale Si Cobas Giuseppe D'Alesio, "sono politici. L'azienda sta proponendo accordi tombali con buonuscite risibili ai lavoratori maggiormente tutelati, e cogliendo ogni minimo errore dei vecchi assunti, che lavorano sotto stress, per contestare e licenziare. Noi crediamo che la volontà sia quella di assumere, poi, lavoratori meno tutelati, risparmiando così sulla forza lavoro". Stamattina la prima udienza per uno dei lavoratori licenziati è stata rinviata all'undici ottobre. Lasciamo diritto di replica, in qualunque momento, ai vertici Conateco e Soteco.