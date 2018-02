"Liberate i napoletani in Messico": striscione in Curva A

"Liberate i napoletani in Messico": con questo breve ma efficace striscione la Curva A, e in generale i tifosi del Napoli, hanno voluto solidalizzare con le famiglie dei tre napoletani scomparsi in Messico e di cui non si hanno notizie dal 30 gennaio. Lo striscione è stato esposto prima del calcio d'inizio di Napoli-Spal. Questa mattina la notizia dell'apertura di una seconda inchiesta proprio in Messico.