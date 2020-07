Lezioni di napoletano in inglese: Miriam diventa una star su Tik Tok|VIDEO

Miriam Landi, studentessa 19enne napoletana, sta spopolando su Tik Tok, con le sue traduzioni di note espressioni pittoresche napoletane in inglese, che iniziano tutte con "In Naples we don't say",. Le performance di Miriam stanno raccogliendo tantissime visualizzazioni, trasformandola in poco tempo in una vera e propria star del social molto amato tra i giovani.

La 19enne ha già raggiunto 70mila follower, ma la sua ascesa è in continua crescita.