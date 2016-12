Letti sicuri al San Paolo: la polemica dei Verdi

Dopo l'arrivo di 52 letti “sicuri” all'ospedale San Paolo di Napoli arriva la stoccata dei Verdi. L'equipaggiamento di ultima generazione fornito al nosocomio partenopeo è arrivato, secondo gli ambientalisti, fuori tempo massimo. A sottolinearlo è il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che non ha risparmiato una nota polemica ricordando che in quell'ospedale sono morte delle persone per la mancanza di attrezzature adeguate. «L’arrivo di 52 nuovi letti al San Paolo, dotati di tutti gli accessori atti a garantire il benessere e la sicurezza dei pazienti, è una notizia da sottolineare e salutare con soddisfazione, ma resta comunque il dispiacere perché questi letti sono arrivati solo ora, dopo la morte di un paziente caduto proprio perché non aveva a disposizione un letto del genere».

Secondo Borrelli la colpa di questi ritardi è da addossare esclusivamente al governo nazionale reo di sottovalutare la crisi della sanità in Campania. La soluzione, a giudizio del consigliere, sarebbe la nomina del governatore Vincenzo De Luca a commissario straordinario e il governo sarebbe in colpevole ritardo in questo senso. «Purtroppo la situazione della sanità campana è ancora molto lontana dal garantire quei livelli minimi di assistenza e non si riesce a capire, visto il fallimento del commissariato esterno, perché non si affidi a De Luca il compito di rimettere a posto i conti tenendo però nella giusta considerazione gli interessi primari dei campani ad avere servizi sanitari degni di questo nome – ha concluso Borrelli secondo cui – è davvero inspiegabile questo continuo rinvio e il veto posto da alcuni esponenti del governo, alla nomina a commissario del presidente della Regione».