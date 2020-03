Lettera di una studentessa tunisina: "Napoli è magica. E' un grande amore"

"Stai attenta Napoli è molto pericolosa, molto corrotta, molto sporca! Non uscire da sola! Non tornare la sera, rimani a casa! Napoli è pericolosa, perché se visiti Napoli una sola volta, vivrai con un folle amore di rivederla. Perché una volta innamorato dalla città Partenopea, non potrai mai fare a meno di sentire la sua dolorosa mancanza. Napule è pericolosa perché ti spezza il cuore quando la lasci. Napoli è un’esperienza che mi ha colpito. È una città straordinaria quanto la sua gente. Le cose che ho scoperto a Napoli sono tantissime e carissime. Ho scoperto la gente dei vicoli, la loro accoglienza e spontaneità, l'amore e il piacere che mettono in tutto quello che fanno. Ho scoperto la bellezza di ricevere un Buongiorno appena esci dalla porta di casa tua. Ho scoperto una lingua assai ricca e divertente. Ho scoperto che sono tornata nel mio paese con un immenso bagaglio di emozioni, di forte amore, di odori e sapori, di ricordi e immagini indimenticabili e con una pazza malinconia. Chi può dimenticare i sapori del buonissimo cibo che Napoli offre? Chi non ha fame quando pensa al caffè particolare, al babà, alla sfogliatella, alla mozzarella o alla buonissima pizza? Chi può dimenticare i panorami mozzafiato, il mare limpido, le spiagge meravigliose e le accoglienti piazze? Chi non si è reso conto di non aver mai bevuto un caffè prima di venire a Napoli? Chi non gli è stato offerto un caffè o un dolcino nel suo primo giorno del suo soggiorno a Napoli? Chi non è rimasto sbalordito, immobile con bocca aperta quando sente una chiacchierata in napoletano di due anziani sulla metro? Chi non ha sentito un brivido nel cuore quando vede una signora affacciata al suo balcone e sta facendo scendere un cestino per comprare il pane o per prestare una cipolla dalla sua vicina? Sono cose che vedi una volta e non riesci mai a dimenticare. Camminando lungo le strade, ti fanno male i piedi, ma non ti fermi perché sei impegnato a scoprire la città, il grande museo all’aperto. Ci sono innumerevoli cose da vedere e infiniti profumi a cui non si può resistere. Quanto è bello passeggiare per i vicoli del centro storico, mangiando una pizzetta a portafoglio e ascoltando le canzoni di Pino Daniele. Quanto è bello contemplare lo splendore del panorama da Castel dell’Ovo, da Castel Sant’Elmo o dal Maschio Angioino, godersi la brezza fresca e ascoltare il cinguettio degli uccelli marini. Non si può non ricordare la splendida Spaccanapoli, l’ardente Vesuvio che sorveglia la città, il lungomare, la piazza del Plebiscito, via Toledo, i quartieri e le stazioni metropolitane che sono dei veri capolavori e soprattutto le scale del Petraio (che fino a questo momento non capisco come sono riuscita a farle.) Napoli l’ho trovata un anno fa. Tutto quello che ho visto e vissuto a Napoli è rimasto nel mio cuore. Ho lasciato pezzi del mio cuore nella città speciale che mi ha regalato tanto. Il mio desiderio, ora, è tornare ad abbracciare questa meravigliosa città. Grazie a tutti quelli che ho conosciuto lì, a chi mi ha incrociata e mi ha regalato un buongiorno o un sorriso, a quelli che mi dicono bellissime parole quando metto il mio hijab azzurro, a tutti quelli che mi hanno accolta e hanno reso il mio soggiorno più meraviglioso. Napule è ‘nu paese magico. Napule è ‘nu granne ammore".

Con affetto una tunisina innamorata di Napoli.

Abir Shili