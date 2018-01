Minacce a presidente e assessore della I municipalità (Chiaia): "Bastardi, fetenti, pagherete"

La questione 'movida', dopo le ultime ordinanze sindacali precedute dai terribili fatti di cronaca a Chiaia, torna prorompente sui tavoli istituzionali. Una lettera di minacce è stata recapitata nella sede della prima municipalità, indirizzata al presidente Francesco De GIovanni e all'assessore Fabio Chiosi. A riportarne il contenuto è il 'Comitato per la quiete pubblica': "Bastardi di m...", "fetenti", le vostre politiche "distruggono le attività di via Bisignano", fino al gravissimo "pagherete caro tutto questo". Le minacce sono già state denunciate alla polizia.



Secondo il comitato presieduto da Gennaro Esposito "non si tratta delle prime minacce subite da chi cerca di riportare ordine nella movida". Le ordinanze sindacali - contestate dagli esercenti - non hanno comunque placato, secondo il comitato, chiasso e aggressioni. Per questo i cittadini che aderiscono al comitato sfileranno sabato prossimo, 13 gennaio, per protestare contro la 'movida violenta e fracassona' che è ormai, scrivono "un cruccio non solo della zona di Chiaia ma del quartiere Vomero e del centro storico, con episodi sempre più sconcertanti".