"Si porti le lenzuola da casa": risposta choc al pronto soccorso

"Si porti le lenzuola da casa”: è quanto avrebbe risposto il personale sanitario della Villa dei Fiori di Acerra ad una paziente, rimasta seminuda e inzuppata della sua urina. La denuncia, alla Radiazza di Gianni Simioli, è del consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli.

"Al pronto soccorso della clinica Villa dei fiori di Acerra - racconta Borrelli, che è anche componente della commissione Sanità - una paziente è stata ricoverata d’urgenza e sottoposta a manovre di rianimazione che hanno poi lasciato la signora seminuda e inzuppata della sua stessa urina”. “Alla richiesta di cambio delle lenzuola è arrivata la risposta inaccettabile di un infermiere - prosegue il consigliere - che diceva di ‘portarsele da casa’ perché non ce n’erano di pulite”. "Sulla vicenda, che appariva inaccettabile quanto incredibile, è stata inviata una richiesta di chiarimenti ai responsabili della clinica che, nella loro risposta, hanno sostanzialmente confermato quanto denunciato”.

"Stando ai risultati dei loro controlli, il racconto dei familiari della paziente era veritiero, pur se dalla direzione hanno tenuto a precisare che le lenzuola mancanti nel pronto soccorso potevano essere facilmente reperite nei reparti vicini e, quindi, c’è stato un errore del personale infermieristico e dell’infermiere che ha pronunciato quella frase in particolare”. "Dalla direzione - ha sottolineato Borrelli - hanno garantito che ci sarà un provvedimento disciplinare nei suoi confronti”.

“Dalla direzione hanno poi chiarito che l’episodio, seppur inaccettabile e ingiustificabile, è frutto della tensione con cui si lavora nel pronto soccorso”, ha concluso il consigliere regionale, per il quale “è importante che non si sia tentato di ‘insabbiare’ un brutto episodio e che si sia presa coscienza di quanto è successo con la consapevolezza che le pressioni legate al lavoro difficile che si porta avanti non debbano e non possano giustificare comportamenti del genere”.