Omicidio Lello Perinelli, nelle prossime ore l'autopsia

Dovrebbe svolgersi nella giornata di giovedì l'autopsia sul corpo di Raffaele Perinelli, il 21enne calciatore ucciso con una coltellata al cuore sabato scorso a Miano.

Per l'omicidio del giovane è stato convalidato dal Gip del Tribunale di Napoli l'arresto in carcere per Alfredo Galasso, reo confesso.

Al 31enne sono contestati i reati di omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione e dai motivi abietti e futili. L'udienza di convalida è durata più di due ore. Secondo quanto trapelato, Galasso avrebbe confermato la versione data nel momento in cui si è costituito alle forze dell'ordine.

I funerali di Lello Perinelli potrebbero tenersi venerdì, mentre sabato potrebbe svolgersi una marcia organizzata dai familiari in ricordo del 21enne.

Lello, intanto, è stato ricordato questa mattina davanti al Dipartimento di Biologia di Monte Sant'Angelo, dove lavorava per la Dussmann, la ditta che si occupa delle pulizie nei locali dell'Università. I colleghi hanno interrotto il loro lavoro per un'ora, intorno alle 11.

E' stata letta una lettera indirizzata alla madre del ragazzo, Adelaide Porzio, anch'essa dipendente dell'azienda. Dopo la lettera, tutte le persone accorse hanno rispettato un minuto di silenzio, dopo il quale sono stati lasciati volare palloncini bianchi e altri grigi con le lettere che compongono il suo nome.