Lega la mamma e dà fuoco ai vestiti: 23enne arrestato

È bastata una banale lite in famiglia per scatenare l'inferno all'interno di un'abitazione a Barra. Protagonista un 23enne che ha litigato con i genitori ed è andato in escandescenze. Tutto è cominciato dopo che è stato rimproverato di non essere tornato in tempo a casa per il pranzo. Così è partita la furia del giovane che ha cominciato a minacciare entrambi con un coltello a farfalla. Poi ha chiuso fuori casa il padre ed ha legato la madre al letto con delle cinture. Il genitore, lasciato fuori casa e temendo per le condizioni della moglie ha chiamato i carabinieri.

I militari della compagnia di Poggioreale sono riusciti ad entrare in casa ma a quel punto il ragazzo si è chiuso in un armadio cominciando a minacciare anche i militari con il coltello. Intanto oltre a continuare a colpire la portiera con il coltello, per non permettere ai militari di intervenire, ha dato fuoco anche ad alcuni vestiti presenti nello stesso armadio. Gli uomini in divisa sono riusciti a bloccarlo dopo poco e a spegnere il principio d'incendio. Il 23enne è stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.