Partiti i lavori per la videosorveglianza alla Sanità

Due dei quartieri più colpiti da raid armati negli ultimi anni saranno finalmente controllati da telecamere di videosorveglianza. Sono, infatti, partite le operazioni di installazione delle telecamere nel rione Sanità mentre la prossima primavera potrebbero essere attive quelle a Scampia. Il programma prevede che entro metà novembre le telecamere siano attive per cominciare il monitoraggio nel quartiere più colpito da “stese” negli ultimi mesi.

Inoltre si è tenuta una riunione tra i rappresentanti delle forze dell'ordine e il presidente dell'ottava municipalità, Apostolos Paipais per mettere a punto il programma per la videosorveglianza a Scampia. Una serie di interventi che si uniscono a quelli del potenziamento dell'illuminazione pubblica al Vomero, nei pressi dello stadio Collana, con i riflettori puntati su via Quattro Giornate, aumentando decisamente lo stato di sicurezza della zona.