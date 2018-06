Lavori alla condotta del gas: traffico limitato per un mese

Dureranno dal 18 giugno al 21 luglio i lavori di scavo per la sostituzione tubazione di distribuzione gas metano in via Orazio nel tratto compreso tra i civici 136 e 144. Sull'intero tratto vigerà un divieto di sosta permanente per tutta la giornata. In entrambi i lati della strada le auto verranno rimosse in caso di sosta.

Il traffico sarà a senso alterno e sarà regolato da semafori. In via Scipione Capece, alla confluenza con via Orazio verrà istituito l'obbligo di fermarsi e dare la precedenza ai veicoli che circolano in via Orazio. Il nuovo dispositivo di traffico sarà attivo tutto 24 ore su 24 e per tutta la durata dei lavori.