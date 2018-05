Lavori a via Marina: il Comune chiede la risoluzione del contratto

I lavori a via Marina, dopo mesi di immobilismo, potrebbero essere ad una svolta. Non certamente quella che però si attendevano i cittadini. Il Comune di Napoli è intenzionato a chiedere la risoluzione del contratto all'appaltatore del lavoro. Palazzo San Giacomo ha inviato ieri una nota di contestazione con tutti gli addebiti alla base della richiesta. La decisione è arrivata dopo aver analizzato i contratti ed i documenti alla base del rapporto tra ditta appaltatrice dei lavori ed ente comunale.

Di comune accordo sia il Responsabile unico del procedimento che il direttore dei lavori hanno ritenuto che la società fosse inadempiente e per questo motivo hanno inviato la lettera per ottenere la risoluzione. A darne notizia è stata l'edizione online del quotidiano “La Repubblica”. Di fatto si tratta solo di attendere i tempi tecnici di risposta concessi alla ditta, 15 giorni, dopodiché si procederà alla risoluzione del contratto. La conclusione dei lavori era prevista per gennaio 2017 e ad oggi sono stati spesi 11 dei 15 milioni totali previsti per la riqualificazione dell'arteria viaria. Un ritardo inaccettabile a cui bisognerà aggiungere i tempi per la scelta di una nuova società appaltatrice. Il cantiere è attualmente fermo da cinque mesi.