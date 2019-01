Via Marina, riprendono i lavori: interventi residui per 5 milioni di euro

Arriva la prima buona notizia del 2019 per i cittadini napoletani. A breve riprenderanno, infatti, i lavori su via Marina, con interventi per ulteriori 5 milioni di euro. Ad annunciarlo è l'assessore comunelae alle infrastrutture e ai trasporti Mario Calabrese.

Nei giorni scorsi è stata approvata la determina dirigenziale con cui sono stati affidati i lavori di completamento dell’intervento di riqualificazione urbanistica ed ambientale dell’asse viario costiero.

La procedura di interpello, dopo la risoluzione del contratto con la vecchia ditta appaltatrice per gravi inadempienze di quest’ultima, si è conclusa con l’affidamento dei lavori ad un’associazione temporanea di imprese formata da CO.GE.PA. costruzioni generali Passarelli spa e PA.CO. Pacifico Costruzioni Spa.

Nei prossimi giorni - fanno sapere da Palazzo San Giacomo - si procederà alle operazioni di sistemazione del cantiere propedeutiche alla vera e propria ripresa dei lavori e proseguirà il confronto con l’impresa, al fine di concordare un cronoprogramma basato sulla necessità di rendere l’opera funzionale alla luce della tempistica dettata dai finanziamenti ricevuti.

Nel cronoprogramma sarà data priorità al completamento dei binari e della trazione elettrica, per consentire ai tram di uscire dal deposito di San Giovanni a Teduccio e riprendere la propria attività, fondamentale ai fini del potenziamento e della razionalizzazione del trasporto pubblico.