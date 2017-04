Caos traffico in via Marina: lavori ancora a rilento

L'annuncio risale ad ottobre 2015: via Marina sarebbe dovuta essere pronta, parole di Palazzo San Giacomo, "entro cinque mesi". Dal marzo del 2016 è però passato più di un anno ed il cantiere è ancora in attività.

Disattesi anche gli annunci più recenti, che vedevano lo scorso marzo come termine ultimo per mettere a posto l'importante arteria partenopea. I residenti intanto lamentano un traffico senza precedenti, nonché miasmi dovuti agli interventi sulle fognature.

Superati i problemi di pagamento alla ditta che sta eseguendo i lavori, questa rassicura indicando settembre come possibile data di consegna. I problemi più recenti riguardano l'aggiunta di pali della luce, che però ricadono in punti dove passano numerosi sottoservizi. Un problema non secondario, e per il quale non è stata ancora indicata una soluzione.