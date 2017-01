Via Marina, lavori al palo: doveva essere consegnata ieri

Via Marina, ormai oggetto da tempo di lavori di riqualificazione, sarebbe dovuta essere riconsegnata alla piena funzionalità già da questa settimana, dal 17 gennaio. I cantieri sono invece ancora lì.

I lavori – particolarmente complessi – sono ancora lontani dall'essere ultimati. I Verdi chiedono, attraverso il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e i consiglieri comunali Stefano Buono e Marco Gaudini, “un impegno straordinario da parte di tutte le parti in causa per superare gli ostacoli”.

“Sarebbe opportuno magari – proseguono gli ambientalisti – convocare un incontro tra i rappresentanti delle parti in causa per trovare un accordo che permetta di proseguire velocemente con i lavori, magari ricorrendo a fidejussioni o altri strumenti finanziari per garantire i pagamenti regolari all’impresa che li sta portando avanti".

Non tutti i fondi, infatti, sono stati erogati e all'azienda pare manchino le liquidità per portare a termine l'opera. Sugli 8 milioni di euro di lavori certificati finora dalla ditta, infatti, Palazzo San Giacomo avrebbe pagato soltanto 6,5 milioni. Un problema strettamente connesso all'iter dei fondi europei, il quale prevede - nell'ordine - esecuzione dei lavori, certificazione dall’azienda, invio delle certe in Regione che sblocca le risorse e liquidazione di queste da parte del Comune.