Lavori in via Marina, a marzo il primo importante step

"In questi giorni si sta provvedendo, così come previsto dalla legge, alla stipula del contratto, che bisogna completare con tutti i ragionamenti necessari. L'impresa è sui luoghi e si sta occupando di ripulire il cantiere e rinforzare le cantierizzazioni. L'obiettivo che ci siamo dati per marzo è che via Marina venga resa nuovamente funzionale, completando gli interventi di messa in sicurezza e tutti quei lavori che sono stati ad oggi realizzati, provvedendo alla messa in esercizio dei tram". Così l'assessore alle Infrastrutture Mario Calabrese ha fatto il punto sui lavori in via Marina nel corso della riunione della Commissione comunale sulle Universiadi, che si è tenuta questa mattina in via Verdi.

Proprio negli ultimi giorni del 2018 era stata approvata la determina dirigenziale con cui sono stati affidati i lavori di completamento dell’intervento di riqualificazione urbanistica ed ambientale dell’asse viario costiero, per ulteriori 5 milioni di euro.

La procedura di interpello, dopo la risoluzione del contratto con la vecchia ditta appaltatrice per gravi inadempienze di quest’ultima, si è conclusa con l’affidamento dei lavori ad un’associazione temporanea di imprese formata da CO.GE.PA. costruzioni generali Passarelli spa e PA.CO. Pacifico Costruzioni Spa.