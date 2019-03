Giunta Comunale, approvato il progetto per i lavori in tre strade nel centro di Napoli

La Giunta Comunale di Napoli, su proposta dell'Assessore alle Infrastrutture e al Trasporto Mario Calabrese, ha approvato i progetti definitivi degli interventi di ripavimentazione di via Depretis, nel tratto compreso tra piazza Municipio e via De Gasperi, via Marchese Campodisola e via De Gasperi.

"I progetti – spiega l’assessore Calabrese – si inseriscono tra gli interventi di mobilità sostenibile annessi all’accessibilità delle stazioni della metropolitana. La progettazione e la realizzazione delle opere è affidata alla MN Metropolitana di Napoli S.p.A. I lavori avranno inizio nella prossima settimana in modo da portarli a compimento entro l’inizio delle Universiadi".