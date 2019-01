Lungomare, nuove deviazioni bus: gli aggiornamenti

La deviazione prevista nei giorni scorsi su viale Dohrn è stata rimandata, quindi attualmente i bus percorrono regolarmente Riviera di Chiaia nei due sensi di marcia.

Inoltre, a causa della chiusura via Chiatamone, ci sono le seguenti deviazioni:

LINEE DEVIATE: 128 - 140 - 154

- linea 140 limita in p.zza Vittoria

- linea 154 transita in andata e ritorno per la galleria Vittoria

- linea 128 proveniente da p.zza Vittoria, prosegue per via Arcoleo, Galleria Vittoria, via Acton e via C. Console, in partenza dall'attestamento il percorso è regolare.