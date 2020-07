Lavori in via Caracciolo: ecco il dispositivo di traffico temporaneo

Per lavori di ripristino, in via Francesco Caracciolo - nel tratto compreso tra via Sannazaro e piazza della Repubblica - sarà istituito un dispositivo di traffico temporaneo a partire dalle ore 00.01 del giorno 20 luglio 2020 alle ore 24.00 del 26 luglio 2020.

Nello specifico, entrerà in vigore un divieto di sosta permanente con rimozione coatta.