Lavori per l'uscita della metro Porto finiti a via Acton

“Sono stati completati oggi – annuncia l’Assessore alle Infrastrutture e al Trasporto, Mario Calabrese – i lavori su via Acton. In anticipo rispetto ai tempi stabiliti, è stato ripristinato il tracciato originale della strada. La deviazione del tracciato era stata effettuata per consentire la realizzazione dell’uscita Porto della stazione Municipio della linea 1 della Metropolitana.

L’intervento, in particolare, ha consentito di arretrare l’area di cantiere e di eliminare la deviazione presente all’altezza di via Colombo. Le opere sotterranee realizzate, di notevole complessità per l’elevato numero di sottoservizi esistenti e per gli importanti ritrovamenti archeologici, hanno riguardato la realizzazione della struttura del tunnel di collegamento stazione-porto e lo spostamento di importanti e delicatissimi sottoservizi tra cui la dorsale di alimentazione elettrica della città di proprietà della Terna.

Nei tempi stabiliti sono stati ultimati anche gli interventi di via De Gasperi, via Depretis e via Marchese Campodisola. Le opere, strategiche e non più procrastinabili per la sicurezza e la mobilità dell’intera area centrale della città, erano stati programmati sulla base dei controlli periodici nonché delle segnalazioni giunte alla Municipalità. Gli interventi hanno interessato il rifacimento dell’intero pacchetto stradale, il rifacimento e la risagomatura dei marciapiedi, l’integrazione delle alberature esistenti laddove mancanti (solo in via Depretis) e la risoluzione di alcune problematiche puntuali legati allo stato di conservazione dei sottoservizi esistenti. Infatti, una volta divelta la pavimentazione della strada è emerso un piano di appoggio instabile, compromesso dalle azioni accumulate nel tempo, dai tanti lavori sui sottoservizi e dai tanti condotti, chiusini e manufatti presenti.

I lavori comunque sono stati eseguiti a ritmi serrati e, in soli 3 mesi, hanno permesso di riconsegnare alla città tre importanti e strategiche strade del centro cittadino".