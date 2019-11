Tangenziale, "i lavori sono terminati". Domani la riapertura delle tre corsie

"Sono finiti i lavori in Tangenziale": lo annuncia il consigliere comunale Marco Gaudini, che già ieri dopo apposita Commissione aveva parlato di lavori "in via di ultimazione".

Domani mattina alle ore 6:00 saranno riaperte, in entrambe le direzioni di marcia, le tre corsie del viadotto Capodichino della Tangenziale di Napoli, con eccezione solo per i mezzi pesanti mezzi pesanti. L'annuncio ufficiale arriva dal Comune di Napoli. Soddisfatto il sindaco Luigi de Magistris: "Siamo stati con il fiato sul collo, non abbiamo mollato un secondo".

La proposta

"Ieri nel corso delle commissioni Ambiente e Mobilità ho lanciato una proposta a Tangenziale", spiega Marco Gaudini. "Come restituzione ambientale per l'impatto che l'infrastruttura ha sulla nostra città, la società potrebbe realizzare in tutte le aree a verde di proprietà Tangenziale, dei parchi o semplicemente dei giardini aperti ai cittadini napoletani e potrebbe piantare ogni anno un numero considerevole di alberi al fine di migliorare la qualità dell'aria che respiriamo. Questa mia proposta diventerà una mozione che presenterò al prossimo consiglio comunale utile".