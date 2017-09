Via ai lavori stradali del Grande Progetto Centro Storico di Napoli

Nell’ambito del Grande Progetto “Centro storico di Napoli, valorizzazione del sito Unesco”, nei prossimi giorni partiranno i lavori relativi agli interventi di riqualificazione di strade, slarghi, vie e piazze della zona.

I lavori sono suddivisi in tre ambiti di intervento: area Nord Orientale, area Centro Antico-Decumani e area Banchi Nuovi-Mercato.

Gli interventi, per un importo complessivo di 30 milioni di euro, riguarderanno la sostituzione o il risanamento delle pavimentazioni stradali, le opere di arredo urbano e miglioramento dell’accessibilità per le persone diversamente abili, la sistemazione delle aree a verde e la piantumazione di alberi, nonché il rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica. In alcuni tratti stradali saranno previste anche opere fognarie.



I primi interventi ad essere realizzati saranno quelli afferenti al Lotto 2. A partire dal 25 settembre inizieranno dunque le opere di installazione del cantiere che interesseranno l'area di piazza Enrico De Nicola ed i lavori riguarderanno l'adiacente area limitrofa a Castel Capuano e le vie Carbonara, Cirillo e Poerio.



Successivamente partiranno gli interventi in via dei Tribunali (tratto da via Duomo a Castel Capuano) e man mano saranno comunicate le altre strade del sito Unesco oggetto di lavori.



“Proseguiamo – hanno dichiarato gli assessori Piscopo e Calabrese - secondo il cronogramma che ci siamo dati e che ci impone il corretto utilizzo dei fondi europei, con le fasi di attuazione del Grande Progetto denominato “Centro storico di Napoli, valorizzazione del sito Unesco". Dopo la conclusione dei primi interventi di restauro, i prossimi mesi vedranno l'apertura di tanti ulteriori cantieri che porteranno ad una riqualificazione complessiva delle strade del centro antico di Napoli entro il 2020”.