Mugnano, al via ai lavori stradali sulla circumvallazione

La Città Metropolitana, in collaborazione con il Comune di Mugnano, dà il via ai lavori stradali lungo la circumvallazione esterna.

L’intervento, che interessa il tratto che va dalla rotonda di Mugnano a quella di Melito, inizierà lunedì mattina, 15 ottobre, e durerà circa 10 giorni lavorativi. I lavori riguardano la fresatura, la risagomatura, il rifacimento del manto stradale e della segnaletica orizzontale e verticale.

“Le operazioni sulla carreggiata seguono di qualche settimana l’intervento di pulizia – spiega il consigliere metropolitano Raffaele Cacciapuoti, delegato alle strade, alla viabilità e alla sicurezza stradale – Stiamo valutando la possibilità di lavorazione nelle ore notturne così da non creare disagi agli automobilisti, ai residenti e ai commercianti. L’opera complessiva di manutenzione della provinciale dimostra la vicinanza dell’Ente Metropolitano alle esigenze dei cittadini. Sin dal mio insediamento ho preso a cuore la situazione della strada provinciale, arteria strategica e di fondamentale importanza poiché collega i centri abitati con l’asse mediano, le strade del mare, la tangenziale e i poli produttivi”.

Soddisfatto il sindaco Luigi Sarnataro: “Con la Città Metropolitana, in particolare con il consigliere Cacciapuoti, da tempo è iniziata una proficua collaborazione sul fronte della manutenzione ordinaria e straordinaria dei tratti della circumvallazione esterna che ricadono nel Comune di Mugnano. Abbiamo spinto affinché l'intervento partisse velocemente, sia per motivi di sicurezza - essendo quell'arteria ad alta velocità - sia per anticiparci rispetto al periodo natalizio quando la strada diventa particolarmente trafficata. L’intervento che partirà lunedì è la dimostrazione che quando diversi Enti lavorano insieme, in sinergia, i risultati si ottengono”