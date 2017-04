Lavori sulla statale “Sorrentina”: traffico bloccato tra giovedì e venerdì

Limitazioni al transito lungo la strada statale 163 ‘Amalfitana’ per permettere l’esecuzione di lavori urgenti da parte della società Enel. La chiusura riguarda il km 12,200 ed il km 13,000, nel territorio comunale di Positano, in provincia di Salerno, e sarà attiva dalle ore 23.30 di domani alle 6 di giovedì 6 aprile. Nello specifico dalle 23.30 di domani alle 4 del giorno successivo sarà chiuso al transito, per i mezzi con massa superiore alle 3,5 tonnellate, il tratto della strada statale compreso tra il km 12,200 ed il km 13,000; la circolazione pesante verrà deviata lungo percorsi alternativi, segnalati in loco, sulla strada statale 145 «Sorrentina», sulla strada provinciale ‘Agerolina’ (ex SS366) e lungo viabilità locale.

A dare la notizia è l’Anas che specifica anche un’altra limitazione che tra l'una e le 2 del 6 aprile, riguarderà le sole autovetture che non potranno transitare lungo la statale 163 «Amalfitana» tra il km 12,700 ed il km 13,000. La circolazione delle auto verrà deviata lungo percorsi alternativi, segnalati in loco, sulla viabilità locale di Positano. Sempre per le autovetture dalle 23.30 del 5 aprile all’1 del 6 aprile e dalle 2 alle 6 del 6 aprile sarà in vigore l'istituzione di sensi unici alternati tra il km 12,200 ed il km 13,000, per tratti della lunghezza massima di 200 metri. Un’altra disposizione riguarda la strada statale 145 «Sorrentina», dove sono previsti lavori di manutenzione sugli impianti tecnologici della galleria "Privati". Tra le ore 21 di giovedì 6 aprile e le ore 5 di venerdì 7 aprile 2017 sarà chiuso al traffico il tratto di statale compreso tra lo svincolo di Gragnano (km 7,200) e lo svincolo di Castellammare di Stabia-Villa Cimmino (km 9,750).

Durante la chiusura, il traffico proveniente da Napoli e diretto a Sorrento uscirà allo svincolo di Gragnano e, percorrendo la viabilità locale e la ex SS145 «Sorrentina», rientrerà sulla statale 145 al km 10,845; il traffico proveniente da Sorrento e diretto a Napoli uscirà allo svincolo di Castellammare di Stabia-Villa Cimmino e, percorrendo la viabilità locale e la ex 145 «Sorrentina», rientrerà al km 7,200 della statale 145 « Sorrentina» (svincolo di Gragnano). All'approssimarsi delle aree di cantiere vigerà il divieto di sorpasso ed il limite massimo di velocità di 30 km/h per tutti gli autoveicoli.