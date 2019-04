Sediolini azzurri al San Paolo, un'anteprima già in Napoli-Inter?

I lavori di sostituzione dei sediolini del San Paolo procedono a ritmo spedito, in linea con il programma che prevede il completamento per l'inizio delle Universiadi 2019. Gli operai sono ora al lavoro in Curva A, per smontare i sediolini del settore inferiore. Entro la fine del campionato (19 maggio, Napoli-Inter), l'intera parte inferiore dei quattro settori sarà smontata. E in occasione di Napoli-Inter i tifosi potrebbero già veder qualche macchia azzurra in una delle due curve - come riportato dall'Ansa.



La scadenza dei lavori è fissata per il 29 giugno. Il 3 luglio è in programma la cerimonia di apertura delle Universiadi.