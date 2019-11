Messa in sicurezza delle scuole: approvati lavori per 1 milione di euro

In un momento in cui il maltempo sta tenendo spesso lontani gli alunni dalle classi, soprattutto a causa delle condizioni in cui versano gli istituti, la giunta comunale ha approvato quattro interventi di edilizia scolastica in città.

Le delibere sono state proposte dall'assessore alla Scuola Annamaria Palmieri, e utilizzeranno i fondi del cosiddetto “Patto per Napoli”.

Verranno messe in sicurezza delle scale di emergenza dei plessi scolastici IC Madonna Assunta e Nicolini di Giacomo, con un importo complessivo di 249mila euro.

Deliberati inoltre lavori urgenti per la messa in sicurezza dei prospetti esterni del plesso Alfano e dell' IC Bracco nella IX Municipalità, questi per un importo di 194mila euro.

Infine, con due ulteriori delibere, sono stati approvati i progetti per un adeguamento strutturale antisismico del Circolo comunale Ugo Palermo, lavori per un importo complessivo di 550mila euro.