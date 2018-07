Lavori in piazza Mazzini, cambiano i sensi di marcia tra il Corso e via Salvator Rosa

Per consentire il regola svolgimento dei lavori di scavo e posa in opera di cavi in Piazza Mazzini e Via Salvator Rosa, è stato istituito fino al 10 agosto e dal 27 al 29 agosto un particolare dispositivo di traffico temporaneo. In particolare, via Salvator Rosa torna a senso unico (non si potrà più salire) ed è stata predisposta la rimozione coatta su ambo i lati (divieto di sosta permanente).



E' stato istituito l'obbligo di proseguire diritto per i veicoli provenienti dal Corso Vittorio Emanuele, all'intersezione con piazza Mazzini. Dunque, non si potrà più svoltare su via Salvator Rosa, che resta senso unico a scendere. Per i veicoli che, provenienti dal Museo o dal Corso Vittorio Emanuele, sono diretti al Vomero, si consiglia di svoltare su via Matteo Renato Imbriani.