Lavori alla rete idrica: venerdì mancherà l'acqua in zona Arenaccia

Abc Napoli informa che è necessario eseguire un intervento sulla rete idrica di Piazza Principe Umberto: si tratta di lavori non rinviabili che inizieranno venerdì 6 luglio alle 10:00 e termineranno alle 17:00. La fornitura sarà sospesa: in via Casanova (tra via Arenaccia e corso Garibaldi), in corso Garibaldi (tra via Casanova e piazza Principe Umberto) e in via Cesare Rosaroll (tra piazza Principe Umberto e piazza Capuano).



L'alimentazione idrica sarà ripristinata una volta conclusi i lavori. Abc informa, inoltre, che anche nelle aree limitrofe gli utenti potranno assistere a fenomeni di torbidità. In tal caso, basterà far scorrere l'acqua per qualche minuto.