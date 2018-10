Lavori per la Metro 6 in piazza Plebiscito, bocciato il progetto. "Vittoria dei napoletani"

Il Ministero ai Beni culturali ha revocato parere positivo per le griglie che andrebbero montate in piazza Plebiscito per consentire il prosieguo dei lavori della camera di ventilazione della Linea 6 della Metropolitana. Lo rende noto il consigliere comunale Nino Simeone, che nella scorsa settimana si era opposto alla decisione della Giunta durante un'accesa seduta della commissione consiliare sui trasporti. "Ancora una volta i professori si Palazzo San Giacomo si sbagliavano", spiega Simeone con chiaro riferimento all'assessore Calabrese.

"Avevamo ragione noi, piazza del Plebiscito non si tocca. Adesso mi aspetto soluzioni alternative immediate. Si rimetta a posto la piazza e la si restituisca alla città. Non mi interessa fare polemica con nessuno perché sarebbe soltanto un'ulteriore perdita di tempo, e di tempo se ne è gia perso troppo, ma non voglio nascondere la mia soddisfazione perché Napoli torna ad essere dei napoletani", prosegue il consigliere Simeone, presidente della Commissione Trasporti.