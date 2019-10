Piazza Garibaldi, la fine dei lavori slitta ancora: "Pronta a metà novembre"

Sembra una soap opera sudamericana, invece sono solo i lavori di piazza Garibaldi. Slitta ancora la consegna del cantiere che il sindaco di Napoli Luigi de Magistris aveva assicurato sarebbe avvenuta nella seconda metà di ottobre. Ma la storia comincia ben prima, quando a maggio il primo cittadino annunciò il completamento della piazza, con tanto di agorà pubblica, bosco urbano e cinema all'aperto entro la fine di giugno, in tempo per le Universiadi.

Invece, le cose sono andate diversamente, con continui rinvii. Come se non bastasse, non sono chiari i motivi che hanno portato a un allungamento dei tempi e a un ritardo che, per ora, ammonta a quattro mesi. Il Comune non ha mai spiegato le cause. A margine della commissione Trasporti, riunita per discutere sulla Tangenziale, l'assessore comunale ai Lavori pubblici Mario Calabrese ha indicato un nuovo obiettivo: "Credo che finiremo per la metà di novembre. Ritardi? C'è stato un problema con una betoniera, ma è visibile anche a cittadini che ci siamo quasi". Difficile immaginare come il guasto a un mezzo tecnico abbia potuto causare un ritardo così forte, ma la città spera che questa volta sia la volta buona.