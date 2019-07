Lavori piazza Garibaldi: la consegna slitta ancora

Doveva essere completata entro la fine di giugno, riconsegnata alla città in tempo per le Universiadi. Invece, piazza Garibaldi è ancora un cantiere aperto. Eppure, il 6 maggio scorso, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris aveva annunciato la conclusione dei lavori entro poche settimane, paragonando il risultato alla Champions League.

Non contento, il primo cittadino ha ribadito il concetto a inizio giugno, precisamente il 3, dichiarando che entro la fine del mese piazza garibaldi sarebbe sata completata. Invece, oggi piazza Garibaldi si presentà come uno scavo archeologico. L'agorà sembra ben lontana dall'essere pronta. Eppure, nei piani del Comune di Napoli c'era non solo la consegna prima dell'arrivo degli atleti, ma anche l'organizzazione di una parte del cartellone estivo di eventi.

Anche per quanto riguarda l'area definita bosco urbano, l'impressione è che si sia in alto mare e i 130 alberi annunciati non si mostrano certo in piena salute. Ancora del tutto assente la vegetazione di raso. Abbiamo chiesto, senza successo, informazioni sul motivo del ritardo. Le ultime dichiarazioni risalgono al 19 giugno, pronunciate dall'assessore ai Lavori pubblici Mario Calabrese: "Forse l'agorà la onsegneremo subito dopo le Universiadi, quello che consegneremo prima è il bosco urbano con i 130 alberi che abbiamo piantato".

Purtroppo anche la consegna parziale non è avvenuta e se piazza garibaldi poteva essere la Champions di Napoli, per il momento la vittoria sembra ancora lontana.