Il sindaco celebra la 'nuova' piazza Garibaldi: "Agorà più grande d'Italia"

Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris si è soffermato sui terminati lavori che hanno interessato Piazza Garibaldi. All'inaugurazione della nuova piazza, il 29 novembre, partecipò anche il Ministro delle Infrastrutture De Micheli (PD). Oggi il sindaco ha voluto nuovamente far visita all'agorà con giochi per bambini e campi sportivi, un luogo che - secondo il sindaco de Magistris - diventerà "simbolo di fratellanza tra popoli".

"Piazza Garibaldi, stazione ferroviaria, Napoli. L’agorà più grande d’Italia con parcheggio auto, interscambio gomma-ferro, 130 alberi, chioschi per la vendita, illuminazione nuova, video sorveglianza, aree sportive, un’arena di 2000 posti per spettacoli (a Natale il primo concerto) e, a breve, il mercato dei colori e dei fiori. Il più complesso e difficile condominio della città. La nostra sfida è far convivere una comunità in movimento con radici differenti. Le immagini sono più forti e potenti di ogni narrazione: bambine e bambini, ragazze e ragazzi, insieme, con pelli diverse e storie diverse, senza pregiudizi, si sono messi a giocare a calcio e basket. Non è integrazione questa, è normalità. È il linguaggio normale dei piccoli, dei giovani. Napoli piazza aperta, Napoli porto aperto, Napoli dal cuore grande", scrive il sindaco.