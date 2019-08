Piazza Garibaldi, via ai lavori per riasfaltare il vialone centrale

Hanno preso il via oggi, 12 agosto, i cantieri in Piazza Garibaldi per riasfaltare il vialone centrale che collega piazza Mancini alla Stazione Centrale di Napoli, che si concluderanno il 31 ottobre.

Le corsie saranno chiuse una alla volta. Con i cantieri allargati nella piazza, le auto che vorranno evitare di imboccare il vialone, saranno costrette ad aggirarla passando per via Galileo Ferraris e via Marina o Corso Novara. Indicati in loco di volta in volta i percorsi alternativi all'utilizzo di piazza Garibaldi.

Previsti lavori anche nelle strade vicine come Corso Garibaldi e via Alessandro Poerio che ridurranno la strada a una sola corsia di 3 metri e mezzo.