La delibera: al via il completamento di 90 alloggi popolari a Soccavo

È stata approvata oggi, su proposta dell’Assessore all’urbanistica e Beni comuni Carmine Piscopo, una delibera che stabilisce lavori per il completamento di 90 alloggi di edilizia sostitutiva.

Si tratta di case a Soccavo, nel dettaglio in via Croce di Piperno e via Palazziello.

"La Giunta ha autorizzato il Servizio competente - fa sapere Palazzo San Giacomo - a sottoscrivere un atto di transazione con l’affidatario dei lavori per la realizzazione di nuovi alloggi di edilizia nel quartiere Soccavo. Si tratta di un appalto particolarmente complesso iniziato nel 2008 per la realizzazione di nuovi fabbricati in sostituzione di quelli esistenti di edilizia residenziale pubblica".

Sono sette i fabbricati che verranno ultimati, con le relative aree esterne. Di questi, quattro saranno disponibili entro l’anno prossimo per procedere all’assegnazione degli aventi diritto.



"Si tratta – ha spiegatol’Assessore Piscopo – di un importante atto finalizzato al completamento di 90 alloggi nel quartiere di Soccavo che potrà consentire nella primavera dell’anno prossimo di procedere all’assegnazione degli alloggi e alla valorizzazione dell’intero quartiere”.