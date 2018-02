Monte Echia, ripartono i lavori: spesa da 2 milioni di euro

Dopo l'interdittiva antimafia che colpì la ditta appaltatrice, ripartono i lavori nell'area di Monte Echia a Napoli. Lo comunica l'amministrazione comunale che ha inserito i nuovi lavori all'interno del “Patto per Napoli” in modo da velocizzarne i tempi.

Sono stati così anche previsti i fondi relativi in modo da far partire il relativo bando di gara per trovare una nuova ditta appaltatrice.

I lavori riguardano l'antico promontorio di Pizzofalcone e il collegamento tra Santa Lucia e la sommità del Monte Echia. Il costo dei lavori della nuova gara ammonta a circa 2 milioni di euro ed è fissata in un anno.