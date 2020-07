Porto di Napoli, al via i lavori: abbattuta la biglietteria|FOTO

Molo Beverello cantiere aperto per gli attesi lavori di restyling. E' stata abbattuta la vecchia biglietteria, con la costruzione di una struttura provvisoria che sarà utilizzata nella fase di costruzione della stazione marittima.Il progetto prevede che il terminal possa accogliere al meglio i passeggeri offrendo maggiori servizi: dall’accoglienza per imbarco-sbarco, alle biglietterie, dalla sosta al ristoro ed all’informazione, per un investimento di 18 milioni di euro.

Il presidente dell’autorità portuale Pietro Spirito: “Siamo alla demolizione delle infrastrutture precedenti e poi si lavorerà per la verifica di eventuali ordigni bellici prima di passare allo scavo delle fondamenta”. Il tempo stimato per i lavori, prima della pausa per il Covid, era di 510 giorni, che andranno però ricalcolati.